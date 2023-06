Delegações do PSD, Iniciativa Liberal e Chega visitam memorial às vítimas de Pedrógão Grande

Seis anos depois da morte de 66 pessoas nos incêndios de Pedrógão Grande, o memorial às vitimas abriu sem cerimónia oficial. Apenas as delegações do PSD , da Iniciativa Liberal e do Chega estiveram esta manhã no local e não houve qualquer presença de membros do executivo de António Costa. As famílias das vítimas dizem que foram esquecidas pelo poder.

Marcelo Rebelo de Sousa já fez saber que tenciona visitar zonas afetadas pelos incêndios de Pedrógão Grande ainda este mês, mas a associação das vitimas ainda não tem conhecimento oficial desta visita

A informação foi adiantada pela Presidência da República depois da indignação das famílias das vitimas pela ausência do Presidente ou de qualquer membro do governo na inauguração do memorial .

Apenas uma delegação da Iniciativa Liberal e outra do PSD encabeçada pelo secretário-geral deram conhecimento prévio à associação e deslocaram-se esta manhã ao local.