Covid-19: guia sobre a vacinação

A vacina contra a Covid-19 não é obrigatória. Contudo, as autoridades de saúde recomendam "fortemente" a vacinação de forma a "preservar vidas humanas e a controlar a pandemia".

De acordo com o Ministério da Saúde, ser vacinado contra a Covid-19 permite uma proteção individual contra a doença e as suas complicações, e contribui para a proteção da saúde pública, através da imunidade de grupo.

As perguntas e respostas que se seguem têm como fonte o Serviço Nacional de saúde, a entidade responsável por executar o plano de vacinação do País.

► Como é feito o agendamento da vacina?

O contacto é feito pelas unidades de vacinação por SMS, por chamada telefónica ou por carta. O utente tem que responder se quer, ou não, tomar a vacina.

O agendamento é depois feito para a primeira data disponível a partir do quinto dia seguinte. Na véspera do dia da toma é enviada uma mensagem a lembrar que tem agendada a vacina.

► Onde são administradas as vacinas?

Para a primeira fase, toda a logística da vacinação está montada de forma a que se possa vacinar em todo o País, utilizando a rede do Serviço Nacional de Saúde.

Nos lares e estruturas similares, os trabalhadores e residentes são vacinados no local por profissionais do Serviço Nacional de Saúde que se deslocam às instituições e, eventualmente, com apoio de recursos do local.

Os profissionais de saúde e outros profissionais prioritários são vacinados no âmbito dos Serviços de Saúde Ocupacional das instituições onde trabalham ou de outros serviços de saúde próprios.

► Quantas doses da vacina é necessário tomar?

O processo de vacinação fica completo depois de tomadas duas doses, no músculo do braço, da mesma vacina, com um intervalo de 3 ou 4 semanas.

Estão em desenvolvimento e investigação outras vacinas para as quais poderá ser necessária apenas uma dose.

► O que fazer após a primeira dose?

Depois de ter recebido a primeira dose, é preciso agendar a segunda, de acordo com a indicação do médico ou enfermeiro.

Para ter proteção é importante ter tomado as duas doses de vacina.

► A vacina tem efeitos secundários?

Tal como qualquer outro medicamento, também a vacina da Covid-19 pode ter efeitos secundários. As reações adversas reportadas têm sido ligeiras e passageiras e incluem, entre outros:

dor no local de injeção

fadiga

dor de cabeça

dor muscular

calafrio

dores articulares

febre

Se estiver com febre, tosse, dificuldade respiratória, alterações do paladar ou do olfato não deve ser vacinado e deverá contactar o SNS 24 (808 24 24 24).

Também não deve ser vacinado enquanto estiver em isolamento profilático. Não deve ser vacinado se estiver em isolamento, à espera de um teste Covid-19, ou se não tiver a certeza que está bem.

► Doentes oncológicos ou imunodeprimidos podem ser vacinados?

A resposta não é a mesma para todos os doentes.

Cabe ao médico definir, de acordo com a fase da doença ou dos tratamentos que o doente esteja a receber, se pode ou não tomar a vacina e quando a pode tomar.

► Quais foram as vacinas que Portugal comprou?

Portugal adquiriu cerca de 22 milhões de doses, no âmbito dos acordos entre seis farmacêuticas e a União Europeia. As empresas são Astrazeneca, BioNTech/Pfizer, Moderna, Curevac, Janssen e Sanofi/GSK.

► Há vacinas mais eficazes do que outras?

Qualquer vacina que seja autorizada pela EMA (Agência Europeia do Medicamento) terá de demonstrar qualidade, segurança e eficácia.

As principais diferenças entre as vacinas são a forma como induzem o corpo a adquirir imunidade.

Algumas vacinas irão funcionar da forma tradicional. Nesta, são injetadas componentes do vírus e o sistema imunológico reconhece-as como entidades estranhas, desenvolvendo defesas contra elas.

Outras vacinas, as que estão mais adiantadas no processo de autorização, são designadas vacinas de mRNA e injetam informação que permite que o corpo crie uma componente do vírus, que por sua vez vai levar o sistema imunológico a desenvolver defesas.

Atualmente, não existe informação suficiente que permita considerar que uma vacina é melhor que outra.

► Quem já esteve infetado precisa de tomar a vacina?

A grande maioria das pessoas que já tiveram Covid-19 adquiriram proteção contra a doença. Essa proteção aparenta durar pelo menos três ou quatro meses, mas só com o tempo se saberá por quanto tempo mais se prolonga.

Muitos especialistas consideram ser seguro que quem já teve a doença tome a vacina. Contudo, enquanto o número de vacinas for muito limitado, as pessoas que tiveram Covid-19 não serão consideradas prioritárias.

Para já, a vacina destina-se a grupos de risco, ou seja, a quem esta mais vulnerável.

► Quem toma a vacina não será infetado?

Apesar de eficazes, as vacinas não evitam completamente o risco de infeção. Mesmo estando vacinado é possível contrair o vírus. A diferença pode estar nos sintomas que se vai ter ou na forma como evolui a doença.

Há duas hipóteses: ao ser infetado não desenvolve sintomas, ou seja, não desenvolve a doença. Ou caso desenvolva, os sintomas serão muito mais ligeiros do que seriam caso não tivesse tomado a vacina.

► Depois de tomar a vacina, quanto tempo se fica imune ao vírus?

Por enquanto não se sabe ao certo, nem se sabe se mais para a frente será necessário tomar uma nova vacina. Tudo vai depender dos resultados.

► Devo continuar a usar máscara e respeitar o distanciamento depois de tomar a vacina?

Mesmo depois de ser vacinada, a pessoa deve continuar a cumprir todas as medidas para a sua proteção, incluindo o uso de máscara.

Um vacinado só se deve considerar protegido da doença sete dias depois da toma da segunda dose da vacina. Este é o período de tempo que dá garantia de uma resposta robusta por parte do seu sistema imunitário.

É importante perceber, no entanto, que desconhece-se ainda se estar vacinado impede infeção assintomática.

As vacinas conferem proteção contra a doença, mas não necessariamente contra ser portador e transmissor do vírus, sem exibir sintomas. As máscaras e o distanciamento evitam que possamos infetar outras pessoas caso sejamos portadores do vírus sem o saber.

