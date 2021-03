Alargado intervalo entre primeira e segunda dose da vacina da Pfizer

O secretário de Estado Adjunto e da Saúde, António Lacerda Sales, fez esta segunda-feira a atualização dos dados referentes à vacinação contra a covid-19. Participaram também a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, e o vice-almirante Gouveia e Melo, coordenador do plano de vacinação contra a covid-19.

António Lacerda Sales começa por dar conta que Portugal se encontra "acima da média da União Europeia com 8.45 doses administradas por cem habitantes", sendo que a média da UE é de 7.35.

Esta segunda-feira, avança o secretário de Estado Adjunto e da Saúde, foi atualizada a norma 21 de 2020 da DGS relativa à vacina da Pfizer, alargando de 21 para 28 dias o intervalo entre a toma da primeira e da segunda dose. António Lacerda Sales explica que foi uma decisão com "amplo consenso técnico" e que "vai permitir a vacinação de mais 100 mil pessoas até ao final de março".

Até ao momento, cerca de 35% da população com 80 ou mais anos já recebeu pelo menos uma dose da vacina contra a covid-19 e cerca de 9% já está imunizada com as duas doses da vacina. Quanto aos profissionais de saúde, 70% já recebeu pelo menos uma dose.

Vacinação prioritária alargada a pessoas com trissomia 21

Graça Freitas explica que o plano de vacinação "tem uma espinha dorsal que é respeitada", no entanto pode sofrer "pequenos afinamentos".

A Direção-Geral da Saúde fez um estudo, explicou Graça Freitas, sobre o impacto da trissomia 21 no internamento e na mortalidade e chegaram à conclusão que tem. E por essa razão foi feita uma proposta à task-force e ao gabinete de Lacerda Sales e que "foi bem acolhida".

"Portanto, acima dos 16 ou 18 anos a população a vacinar será cerca de 3.500 pessoas, há mais, mas ainda não têm indicação para serem vacinadas."

Graça Freitas acrescentou ainda que a DGS está disposta a analisar outros grupos que possam ser propostos a vacinação prioritária.