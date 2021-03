Covid-19. Sob investigação inutilização de 78 doses de vacinas no Hospital das Caldas da Rainha

O Centro Hospitalar do Oeste confirmou esta segunda-feira a abertura de um inquérito para apurar as circunstâncias da inutilização de 78 doses de vacinas contra a covid-19, alegadamente por avaria do sistema de frio no Hospital das Caldas da Rainha.

Questionado pela agência Lusa o Centro Hospitalar do Oeste (CHO) confirmou "a inutilização de 13 frascos de vacina contra a covid-19", o equivalente a 78 doses, destinadas à vacinação de profissionais.

De acordo com o conselho de administração do CHO, as vacinas foram inutilizadas depois de no dia 19 ter sido detetado, no Hospital das Caldas da Rainha, no distrito de Leiria, "um registo anormal de temperatura no interior do equipamento de frio usado para as acondicionar, por aparente avaria do frigorifico".

Num mail enviado às redações, o conselho de administração refere que já foi deliberada a abertura de um "processo de inquérito para averiguar o sucedido", aguardando a conclusão do mesmo para disponibilizar informações mais concretas sobre a inutilização das vacinas.

A Lusa tentou, sem sucesso, obter mais esclarecimentos.

O Centro Hospitalar do Oeste integra os hospitais das Caldas da Rainha, Torres Vedras e Peniche, tendo uma área de influência constituída pelas populações dos concelhos das Caldas da Rainha, Óbidos, Peniche, Bombarral, Torres Vedras, Cadaval e Lourinhã e de parte dos concelhos de Alcobaça e de Mafra. Estes concelhos dividem-se entre os distritos de Lisboa e Leiria.