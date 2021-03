Covid-19. Estudo conclui que vacinas da Pfizer e da AstraZeneca têm eficácia semelhante

Um estudo britânico concluiu que as vacinas da Pfizer e da AstraZeneca têm uma eficácia semelhante e que uma só dose reduz em mais de 80% o risco de internamento na população com mais de 80 anos.

Os dados foram divulgados esta segunda-feira com base numa investigação que incluiu mais de 7 milhões e meio de pessoas com mais de 70 anos.

Na população com mais de 70 anos, três semanas depois da primeira dose de ambas as vacinas, o risco de infeção diminui e até cai um pouco mais com a vacina da AstraZeneca. Já nos mais velhos, com mais de 80, o risco de doença grave e internamento cai mais de 80%, com apenas uma dose de uma ou outra.

O mesmo estudo concluiu ainda que uma única dose da Pfizer reduz em 83% o risco de morte, não havendo ainda dados suficientes para avaliar o impacto da vacina da AstraZeneca na redução da mortalidade.