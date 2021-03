Açores já vacinaram 20 mil pessoas contra a covid-19

Nos Açores já foram vacinadas 20 mil pessoas, cerca de 8% da população, um número abaixo do previsto. As autoridades de saúde da região dizem que a ‘task force’ nacional já deveria ter compensado a falha e enviando mais doses para as ilhas.

No arquipélago, 20 mil pessoas já receberam pelo menos uma dose da vacina. Mas à Madeira já chegaram mais três mil doses que aos Açores, uma diferença que as autoridades açorianas não conseguem explicar.

O processo de vacinação é lento e apenas 8% da população açoriana está vacinada. Ainda assim, a pandemia tem dado tréguas e diariamente são poucos os novos casos de covid-19. A única exceção é Rabo de Peixe.

Uma parte da vila mantém-se cercada por um cordão sanitário que desagrada aos moradores. Apesar dos protestos e de quase dois meses de fecho total, as autoridades de saúde não avançam quando irão aliviar a restrição.

Os Açores têm atualmente oito dezenas de casos ativos. Não há confinamento e ninguém está internado por covid-19 nos hospitais da região.