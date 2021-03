Vacinação covid-19 em Lisboa. Task force obriga ao uso do critério da idade

O coordenador do plano de vacinação contra a covid-19 ordenou à Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo que passasse a usar o critério da idade para vacinar, dando prioridade aos idosos com mais de 80 anos e doentes de maior risco com mais de 50 anos.

A ARS de Lisboa e Vale do Tejo era a única do país onde a chamada para vacinação era feita de forma automática e aleatória. Isto porque a norma da DGS não o obrigava e deixava ao critério das administrações regionais a organização do processo.

No Norte, Centro, Alentejo e Algarve ficou decidido que a chamada seria feita por ordem decrescente de idade.

A situação foi alterada há duas semanas, mas segundo o jornal Público, ainda haverá problemas com o processo, já que há uma utente de 99 anos que até sexta-feira ainda não tinha sido convocada para receber a primeira dose.