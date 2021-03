Os Açores admitem pedir vacinas contra a Covid a outros países, como os Estados Unidos, a Rússia ou a China.

O Governo açoriano considera que, apesar do atraso nas vacinas estar a acontecer em todo o país, nos Açores a demora é ainda mais evidente.

Está preocupado com a variante britânica, responsável por um aumento do número de novos casos na região. Mas sobretudo com a falta de recursos nas ilhas, que faz com que ainda só seis por cento da população tenha recebido a primeira dose da vacina.