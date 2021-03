AstraZeneca. "Casos são de tal maneira raros que os benefícios da vacina são superiores"

O Presidente da Sociedade de Cardiologia garante que não há razão para alarme em relação à vacina da AstraZeneca. Victor Gil diz que não há provas de que os efeitos secundários tenham sido provocados pela vacina.

Questionado sobre a reação dos seus pacientes à toma da vacina contra a covid-19, o médico disse que a suspensão do fármaco da AstraZeneca criou uma grande ansiedade, mesmo até em pessoas que tinham sido vacinadas com outras vacinas.

"Houve telefonemas, as pessoas estão irrequietas", apontou.

De acordo com Victor Gil, as dúvidas que se levantam dizem respeito a casos muito raros e que o risco que existe não justifica qualquer alarme, referindo que as leves suspeitas estão a ser investigadas e que ainda não é claro que exista uma relação entre a vacina e os casos de trombose.

O Presidente da Sociedade de Cardiologia quis deixar uma palavra de serenidade à população, sublinhando que "a vacinação é extremamente importante, sobretudo, para os doentes cardiovasculares".