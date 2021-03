Atrasos da AstraZeneca. Comissão Europeia vai ativar o mecanismo de resolução de conflitos

A Comissão Europeia prepara-se para ativar o mecanismo de resolução de conflitos previsto no contrato com a AstraZeneca.

Em causa estão os sucessivos incumprimentos da farmacêutica anglo-sueca no fornecimento de doses da vacina contra a covid-19, quer no primeiro, quer no segundo trimestre.

O anúncio foi feito esta quinta-feira à tarde por Eric Mamer, porta-voz da Comissão Europeia.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, tinha lamentado, na quarta-feira, que os atrasos na produção e entrega de vacinas pela farmacêutica tenham "reduzido a velocidade da campanha de vacinação na União Europeia (UE).

Veja também: