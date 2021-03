Coordenador da task force admite que será necessário contratar enfermeiros para a vacinação

Portugal atingiu ontem o número recorde de 62 mil pessoas vacinadas num só dia. 44 mil eram professores e funcionários do pré-escolar e do primeiro ciclo.

A intenção é conseguir, em breve, administrar 100 mil doses por dia, o que vai exigir a contratação de pessoal. No próximo mês, chegam quase mais dois milhões de doses e, até junho, são esperados 9 milhões.

O Sindicato dos Enfermeiros diz que há dois mil profissionais em situação precária, quase tantos como os que são necessários para a vacinação em massa.

"O que nós temos vindo a alertar é que não vale a pena desperdiçar recursos, sabendo que eles existem neste momento no serviço nacional de saúde. Ou seja, foram contratados enfermeiros em situação precária e, se nada for feito, os contratos vão caducar e os colegas vão ser dispensados, ainda que continuem a fazer falta nos serviços", referiu Guadalupe Simões, do Sindicato dos Enfermeiros.