Sem prioridade na vacinação, há professores do ensino superior a recusar dar aulas presenciais

Os professores e funcionários do ensino superior estão fora dos grupos prioritários da vacinação.

O Conselho de Reitores e o Sindicato Nacional do Ensino Superior falam em discriminação e dizem que há professores a recusar dar aulas nas universidades enquanto não forem vacinados.

O ministro do Ensino Superior já o tinha dito, e voltou a dizer esta semana, que não apoia as reivindicações dos professores e dos funcionários e que não compete ao Ministério definir as prioridades.

O Sindicato do Ensino Superior e o Conselho de Reitores têm insistido com o Governo, a DGS e a task-force para que as orientações sejam revistas. Até agora, não obtiveram resposta.

A SIC também pediu um esclarecimento à Direção-Geral da Saúde, mas sem sucesso.