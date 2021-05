Madeira atinge a marca dos cem mil vacinados contra a covid-19

No final da próxima semana as pessoas a partir dos 60 anos poderão auto-agendar a vacina. O ritmo do processo de vacinação tem aumentado em todo o país. A Madeira chegou este sábado aos 100 mil vacinados.

No domingo passado tinham sido administradas 91.293 vacinas. Quase uma semana depois, o contador na Madeira chega às 100 mil. A faixa etária dos 80 anos já tem a vacinação completa e arquipélago prepara-se para receber mais doses nas próximas semanas.

Em Portugal continental também foram alcançadas novas metas e mais cedo do que o previsto. Num só dia, esta quinta-feira, 100 mil pessoas receberam a vacina contra a covid-19.

O ritmo do processo tem vindo a acelerar e, de acordo com a task force, deve-se ao autoagendamento. Até agora o processo podia ser feito por pessoas acima dos 65 anos, mas daqui a cerca de uma semana as pessoas a partir dos 60 já terão a possibilidade de marcar o local e dia de vacinação através do portal.

Mais de um milhão de pessoas já tem a vacinação completa em Portugal continental.