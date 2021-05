Chegada antecipada e sobreposição de agendamentos causa fila no centro de vacinação da Amadora

No centro de vacinação da Amadora houve utentes que tiveram de esperar mais de uma hora para serem vacinados. As filas formaram-se porque houve pessoas a chegarem mais cedo e ainda sobreposições de agendamentos, segundo adiantaram os funcionários do centro de vacinação.

A task force apresentou as mesmas justificações. Houve quem tivesse chegado mais cedo do que o previsto e houve casos pontuais de sobreposição de agendamentos entre quem foi chamado por SMS e quem fez o agendamento pela internet.

A equipa que coordena a vacinação contra a covid-19 garante que foram administradas 1.870 doses da vacina neste centro ao longo desta segunda-feira, tal como estava previsto.