Covid-19. Novo recorde de vacinas administradas num só dia em Portugal

Foram administradas em Portugal 125 mil vacinas contra a covid-19, um novo recorde diário no país, segundo informação divulgada pela ´task force` que coordena o programa de vacinação.

"Ao todo foram administradas, durante o dia de hoje, cerca de 125 mil vacinas, correspondendo a um novo recorde diário de inoculações", acentuou hoje, na mesma nota, a estrutura liderada pelo vice-almirante Gouveia e Melo.

De acordo com a informação disponibilizada pela ´task force` que coordena a logística da vacinação em Portugal continental, as vacinas abrangeram hoje funcionários ligados ao ensino e profissionais de serviços sociais.

"De acordo com os dados provisórios, até às 19:00 foram vacinados cerca de 103 mil docentes e não docentes e profissionais das respostas sociais com a segunda dose", referiu a ´task force`.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.359.726 mortos no mundo, resultantes de mais de 161,7 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 17.006 pessoas dos 841.848 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.