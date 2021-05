Covid-19. Mais de 3,2 milhões de pessoas em Portugal têm pelo menos uma dose da vacina

Mais de 3,2 milhões de pessoas já foram vacinados em Portugal contra a covid-19, dos quais mais de 1,4 milhões têm a vacinação completa, segundo o último relatório da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Segundo o relatório semanal da vacinação, 3.223.964 (32%) pessoas receberam a vacina, das quais 285.024 na última semana.

Do total de pessoas já vacinadas, 1.437.436 têm a vacinação completa com as duas doses, o que equivale a 14% da população.

No total, já foram administradas 4.686.071 doses de vacinas desde que se iniciou o processo de vacinação contra a covid-19, em 27 de dezembro de 2020, indicam os dados da DGS.

Por grupos etários, 95% dos idosos com mais de 80 anos já receberam a primeira dose (642.013) e 89% (598.852) já concluíram a vacinação.

Na faixa entre os 65 e os 79 anos, 89% (1.429.900) também já tomou a primeira dose da vacina, percentagem que cai para os 23% (361.651) no que se refere à segunda dose.

O terceiro grupo mais vacinado é o das pessoas entre os 50 e os 64 anos, com 717.587 pessoas (33%) já vacinadas com a primeira dose e 212.076 (10%) com a vacinação completa.

O Norte é a região com mais vacinas administradas, com um total de 1.575.709, seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo com 1.526.355, o Centro com 897.494, o Alentejo com 267.299, o Algarve com 176.298, a Madeira com 122.216 e os Açores com 92.389.

No que se refere à cobertura vacinal da população por regiões, o Alentejo lidera na vacinação completa (19%), enquanto o Centro tem 18% da população com duas doses da vacina, a Madeira 13%, os Açores 11%, o Algarve 12%. A região Norte 13% e Lisboa e Vale do Tejo têm 13% da população com a vacinação completa.

Desde o final de 2020, Portugal já recebeu 5.197.920 doses de vacinas, tendo sido distribuídas pelos postos de vacinação do Continente 4.686.071.

O objetivo do plano de vacinação contra a covid-19, que entrou recentemente na sua segunda fase, é vacinar 70% da população portuguesa até ao verão.