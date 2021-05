Covid-19. Esgotadas as vagas para marcação da vacina em alguns centros

A ministra da Saúde, Marta Temido, prometeu esta segunda-feira mais vagas para a marcação da vacina contra a covid-19.

Neste momento, 60 mil pessoas com mais de 50 anos que fizeram o auto-agendamento ainda aguardam confirmação. O sistema recebeu tantos pedidos que os serviços vão precisar de três dias para marcarem as pessoas que se registaram.

Portugal está a adminsitrar entre 40 e 50 mil primeiras doses por dia, metade da capacidade diária. A outra metade está destinada a segundas doses, mas nem é isso que está a atrasar o agendamento - é o próprio processo.

Até quinta-feira todos os pedidos estarão respondidos. A toma da vacina será agendada para a próxima semana, em função do número de vacinas que cheguem entretanto a Portugal.

Com o auto-agendamento para maiores de 40 a avançar daqui a uma semana e para maiores de 30 no próximo dia 20, em junho, cerca de 3 milhões de portugueses vão poder inscrever-se para a vacinação.

Portugal é o 11º país da União Europeia com mais pessoas com a vacinação completa. Esta quarta-feira, o país chega aos dois milhões de imunizados portugueses com as duas doses.