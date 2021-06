Portugal deverá começar a vacinar as pessoas da faixa etária entre os 20 e os 30 anos no início de agosto.

A garantia foi dada esta terça-feira pelo coordenador do plano de vacinação, o vice-almirante Gouveia e Melo, que explica ainda que já foram atendidas as quase todas as 60 mil pessoas que fizeram o auto-agendamento na internet e que não obtiveram resposta.

Quem tem mais de 30 anos vai acabar de ser inoculado "entre o fim de julho e o início de agosto", garantiu ainda Gouveia e Melo.