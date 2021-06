Mais de 2 milhões de portugueses já têm a vacinação completa contra a covid-19. A partir de segunda-feira, fica disponível o autoagendamento da primeira dose para os maiores de 35 anos.

A data chegou a esta faixa etária uma semana mais cedo do que estava previsto inicialmente.

O pedido deve ser feito na página do Ministério da Saúde. Ainda assim, as marcações estarão dependentes da disponibilidade que cada Centro de Vacinação tem, fator que varia consoante as regiões do

país.