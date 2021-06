Vacinação de jovens no Porto. ARS Norte confirma abertura de inquérito

Jovens com menos de 20 anos foram vacinados ontem e na quarta -feira no Porto. A task-force para a vacinação já denunciou o caso à Policia Judiciária e a diretora do Agrupamento de Centros de Saúde do Porto Oriental foi suspensa. A Administração Regional de Saúde (ARS) do Norte confirmou a abertura de um inquérito.

O caso ganhou dimensão pública depois da apresentadora de televisão Maria Cerqueira Gomes ter revelado nas redes sociais que ela e a filha de 18 anos tinham sido vacinadas para a covid-19, aproveitando um período de vacinação aberta no Centro de Vacinação do Cerco, no Porto.

A iniciativa foi divulgada na página da junta de freguesia de Campanhã. A população foi convidada pelo Agrupamento de Centros de Saúde do Porto Oriental a celebrar o São João de uma forma diferente. A diretora deste agrupamento, apurou a SIC, foi suspensa.

O coordenador da task-force diz que o que aconteceu no Porto representa uma desobediência ao plano de vacinação e por isso fez seguir o caso para quem o pode investigar.