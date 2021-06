Vacinação de voluntários jovens em Cascais. ARS Lisboa diz que normas foram cumpridas

Depois do Porto, há mais um caso de jovens vacinados antes do período previsto. Mas a admistração regional de saúde de Lisboa e Vale do Tejo diz que desta vez as normas foram cumpridas.

Na semana passada em Cascais, voluntários, todos na casa dos 18 anos que pertecem à Cascais Jovem, foram vacinados com as sobras de frascos já abertos.

A vacinação aconteceu em São Domingos de Rana no concelho de Cascais.

A SIC contactou a Proteção Civil de Cascais que remeteu explicações para a comissão nacional de vacinação que, por sua vez encaminhou um pedido de resposta para a ARS de Lisboa e Vale do Tejo.

"Confirma-se que no dia 24 de junho de 2021 foram vacinados alguns jovens voluntários no Centro de Vacinação COVID-19 de S. Domingos de Rana. Essa vacinação ocorreu por terem faltado utentes no fim do dia e por a validade da vacina (Pfizer) após diluição (que é de 6 horas) estar terminar, não dando margem em tempo útil para convocar utentes."

