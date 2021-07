Vacinação acelera em Portugal. Previsão aponta para 850 mil pessoas vacinadas por semana

Nas próximas duas semanas a vacinação vai acelerar em Portugal. A equipa responsável pelo plano de vacinação em Portugal antecipa que sejam vacinadas cerca de 850 mil pessoas por semana.

"Conjugando a capacidade de agendamento central, a capacidade de agendamento local, o autoagendamento e a modalidade casa aberta, estima-se que será possível vacinar cerca de 850 mil utentes por semana", informa a task force para a vacinação em comunicado.

A task force explica que foram recebidas vacinas que permitem aumentar o processo até ao máximo da capacidade de cada centro, um esforço considerado essencial perante a propagação da variante Delta.

"Prevê-se ser possível, em alguns dias, ultrapassar as 140 mil inoculações diárias", acrescenta.

Vacinados com 1ª dose da AstraZeneca até 23 de maio podem receber segunda dose sem marcação

Todas as pessoas que tomaram a primeira dose da vacina a AstraZeneca, até 23 de maio, podem também receber a partir de agora a segunda dose da vacina, sem marcação.

Este aumento de intensidade de vacinação "pode gerar momentos de espera indesejados e a eventual formação mais generalizada de filas nos centros de vacinação", alerta a task force, acrescentando, no entanto, que as duas próximas semanas serão "decisivas" no processo de vacinação.

