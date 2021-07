Covid-19. Portugal é o país do mundo a vacinar mais rápido 

Portugal é o país do mundo que está a vacinar mais rapidamente contra a covid-19, numa média a sete dias, de acordo com a plataforma Our World in Data.

O valor nacional é de 1,7 doses por cada 100 habitantes, acima dos 0,8 em que se situa a média europeia.

O acelerar da vacinação era o objetivo desta semana e que se mantém durante os próximos dias, numa tentativa de controlar o aumento de casos.

Nos centros de vacinação, o objetivo é rentabilizar ao máximo os recursos disponíveis.

Um centro de vacinação no Montijo está a vacinar, desde esta semana, o dobro da capacidade prevista, passando de 700 doses para mais de 1.400.

O autoagendamento da toma da vacina contra a covid-19 já está disponível para pessoas a partir dos 25 anos na plataforma da Direção-Geral da Saúde (DGS) destinada a estas marcações.

A vacinação contra a covid-19 arrancou no domingo para os maiores de 18 anos mas, nesta altura, a marcação online está disponível apenas para as pessoas com mais de 25 anos.

Este processo de autoagendamento permite que os cidadãos selecionem o local e a data em que pretendem ser vacinados, recebendo depois uma mensagem SMS com a confirmação do dia, da hora e do centro de vacinação. A confirmação do agendamento implica que seja enviada resposta ao SMS.