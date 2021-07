Comissão de vacinação propõe à DGS que crianças com mais de 12 anos sejam vacinadas no próximo mês

A comissão de vacinação contra a covid-19 propôs à Direção-Geral da Saúde que as crianças entre os 12 e os 18 anos sejam vacinadas já no próximo mês. No entanto, a medida não é consensual entre os especialistas.

A vacinação de crianças acima dos 12 anos está autorizada pela Agencia Europeia do Medicamento desde maio. E em Portugal, este avanço, está agora a ser ponderado pela Direção-Geral de Saúde.

A ideia do plano nacional de vacinação era começar a vacinar crianças a partir dos 12 anos, sem restrições, já no próximo mês, mas para alguns especialistas só as crianças com comorbilidades devem ser chamadas.

Esta foi também a postura adoptada pelo Reino Unido, esta segunda-feira, mas são vários os países, onde a vacinação é recomendada para todas as crianças acima dos 12 anos, como por exemplo, nos Estados Unidos, no Canadá, em França e em Itália.

A opção de vacinar menores de idade contra a covid-19 ganhou especial relevância devido à variante Delta, por ser mais transmissível em crianças e por obrigar a uma maior percentagem de vacinados para atingir a imunidade de grupo.