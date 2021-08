Vacinação de crianças "não foi vedada nem proibida pela DGS", afirma Marcelo

Marcelo Rebelo de Sousa diz que a Direção-Geral da Saúde (DGS) não proibiu a vacinação de jovens a partir dos 12 anos. À margem da visita de Estado ao Brasil, o Presidente da República garantiu que os pais podem optar pela vacinação.

“As autoridades sanitárias não proibiram a vacinação nos casos das crianças não terem essas doenças ou patologias. Não, esse espaço continua aberto à livre escolha dos pais, ou para circularem com as crianças no acesso a restaurantes e espetáculos ou para eventualmente pensar no começo do ano letivo”, disse o Chefe de Estado.