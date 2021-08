Covid-19. 70% da população com a primeira dose é “passo decisivo”, mas Costa faz um alerta

O primeiro-ministro sublinha que o país atingiu esta sexta-feira um marco importante para o regresso à normalidade ao chegar aos 70% da população vacinada com a primeira dose da vacina contra a covid-19.

António Costa diz que este é um “passo decisivo” para as duas metas que se seguem, apontando para final de agosto 70% da população com a vacinação completa, valor que, no final de setembro, espera que chegue aos 85%.

O chefe de Governo lembra, no entanto, que a pandemia não acabou e que é preciso manter a prudência.

“Convém não esquecer que a pandemia não acabou, as variantes continuam e não podemos pensar que tudo voltou já ao normal. Não, o vírus continua entre nós. Por isso, temos de continuar a manter toda a prudência”, alerta.

O objetivo inicial era ter 70% da população com pelo menos uma dose até ao final do verão. O coordenador do plano de vacinação português, o vice-almirante Henrique Gouveia e Melo, contava atingir este objetivo no dia 8 de agosto, mas a meta foi antecipada em dois dias.

Com a prevalência da variante Delta do coronavírus SARS-CoV-2 no país, Portugal acelerou o processo de vacinação, estabelecendo o objetivo de vacinar cerca de 120 mil pessoas por dia.