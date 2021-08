O objetivo de ter 70% da população de Portugal continental vacinada contra a covid-19 com pelo menos uma dose foi atingido esta sexta-feira.

Numa nota enviada às redações, o Ministério da Saúde refere que já foram administradas no território continental "cerca de 12,1 milhões de vacinas, que permitiram vacinar, com pelo menos uma dose, mais de 6,9 milhões de pessoas, das quais à volta de 6,2 milhões já têm o esquema vacinal completo".

Estas percentagens já têm em conta a nova contabilização da população nacional, feita nos Censos deste ano.

O objetivo inicial era ter 70% da população com pelo menos uma dose até ao final do verão. O coordenador do plano de vacinação português, o vice-almirante Henrique Gouveia e Melo, contava atingir este objetivo no dia 8 de agosto, mas a meta foi antecipada em dois dias.

O secretário de Estado adjunto da Saúde, António Lacerda Sales, fala num momento de esperança para o país e destaca o esforço de todos neste processo.