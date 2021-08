Dois dias antes do previsto, Portugal consegue que 70% da população tenha pelo menos uma dose da vacina e 60% a vacinação completa.

Estas duas metas alcançadas representam as duas próximas fases do plano de desconfinamento, que avança à medida da taxa de vacinação. Até ao último domingo de agosto, 90% da população terá pelo menos uma dose e 70% a vacinação completa. Nesta altura, o país avança para a 2ª fase do desconfinamento.

António Costa pede prudência neste período de verão, até porque a tão desejada imunidade de grupo só deverá ser atingida no final de setembro, com mais de 87% da população totalmente vacinada.

O objetivo inicial era ter 70% da população com pelo menos uma dose até ao final do verão. O coordenador do plano de vacinação português, o vice-almirante Henrique Gouveia e Melo, contava atingir este objetivo no dia 8 de agosto, mas a meta foi antecipada em dois dias.

Com a prevalência da variante Delta do coronavírus SARS-CoV-2 no país, Portugal acelerou o processo de vacinação, estabelecendo o objetivo de vacinar cerca de 120 mil pessoas por dia.