Autoagendamento da vacinação exclusivo para jovens dos 12 aos 17 anos entre quinta e sábado

O autoagendamento da vacinação contra a covid-19 para menores entre os 12 e os 17 anos vai reabrir entre esta quinta-feira e sábado, decorrendo em exclusivo durante este período, adiantou esta segunda-feira a task force.

Numa notícia avançada inicialmente pela RTP e entretanto confirmada pela agência Lusa, fonte da equipa coordenada pelo vice-almirante Henrique Gouveia e Melo indicou ainda que a vacinação destes utentes será realizada no fim de semana de 28 e 29 de agosto.

O autoagendamento - que é feito através do portal de autoagendamento da DGS - dos utentes com 18 ou mais anos fica, assim, suspenso entre os dias 19 e 21, sendo retomado a partir de dia 22.

De acordo com o calendário já divulgado pela task force, as segundas doses serão administradas nos fins de semana de 11 e 12, e 18 e 19 de setembro, para que esta faixa etária possa concluir o processo de vacinação antes do início do ano letivo.



Mais de 160 mil jovens com idades entre os 16 e 17 anos vacinados

Este fim de semana, todos os centros de vacinação do país estiveram durante dois dias a administrar as primeiras doses aos jovens de 16 e 17 anos. Dos cerca de 193 mil adolescentes elegíveis, 80% foram vacinados.

O secretário de Estado da Saúde considera que o balanço foi positivo. António Lacerda Sales fala num resultado extraordinário e também na meta de 70% da população completamente vacinada até ao final deste mês.

Quem não foi vacinado durante o fim de semana terá oportunidade de o fazer através da casa aberta. A modalidade está disponível a partir desta segunda-feira para os maiores de 16 anos.