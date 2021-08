A modalidade "Casa Aberta" vai estar disponível, a partir desta terça-feira, para os jovens com mais de 12 anos para a vacinação de primeiras doses da vacina contra a covid-19, anunciou esta segunda-feira a task force.

Para usufruir do sistema de senha digital da modalidade "Casa Aberta" é necessário que o utente aceda ao portal e tire uma senha no próprio dia em que pretende ser vacinado.

A partir desta segunda-feira, pode ser vacinado em qualquer centro de vacinação, desde que recorra a este sistema de senha digital.

Em comunicado, a task force explica que para esta modalidade "será usada exclusivamente a vacina da Janssen, de toma única".

Segundo a task force, o número de senhas disponíveis está condicionado à disponibilidade de vacinas em cada centro de vacinação.

Ao pedir a senha digital, o utente deve verificar antecipadamente no portal da afluência se o centro de vacinação pretendido tem o "semáforo verde".

A Direção-Geral da Saúde recomenda que a vacina da Janssen seja inoculada:

Consulte aqui os horários da modalidade "Casa Aberta" nos diversos centros de vacinação.

Cerca de 150 mil menores foram vacinados contra a covid-19 no último fim de semana, revelou hoje o secretário de Estado Adjunto e da Saúde.

"Cerca de 150 mil crianças foram vacinadas durante este fim de semana, esperando-se que no próximo continue a vacinação desta faixa etária e posteriormente através da casa aberta se possa continuar, para chegarmos entre as terceira e quarta semana [de setembro] com 85% de esquema vacinal completa", destacou Lacerda Sales.