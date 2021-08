Covid-19. "É muito provável que este vírus vá exigir vacinações regulares"  

Carlos Robalo Cordeiro afirma que é normal que os anticorpos contra a covid-19 diminuam à medida que o tempo passa, mesmo com a toma da vacina, e reconhece que é "muito provável" que o novo coronavírus vá exigir vacinações regulares.

No Jornal das 7, falou sobre o possível reforço da vacina, o processo de vacinação em Portugal, a variante Delta e os estudos sobre a vacinação.

O diretor do Serviço de Pneumologia dos Hospitais da Universidade de Coimbra diz que o importante, neste momento, é o foco no final do processo de vacinação, que está com 72% da população totalmente vacinada.

Carlos Robalo Cordeiro chama ainda a atenção para o problema de certos países que estão muito abaixo na vacinação: "Temos uma desigualdade brutal". Para Carlos Robalo Cordeiro, este pode ser um fator para o aparecimento de novas variantes.