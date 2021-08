Portugal é o 2º país do mundo com mais população com pelo menos uma dose da vacina contra a covid-19

O coordenador do plano de vacinação contra a covid-19 admitiu, esta quarta-feira, que na próxima semana a taxa de vacinação com primeiras doses deverá atingir os "85 ou 86%", situando-se ainda nos 81,6%. As previsões apontam que o plano de vacinação português esteja concluído já no mês que vem.

Gouveia e Melo visitou, esta quarta-feira, o Centro de Vacinação da Guarda, instalado na Pavilhão Municipal de São Miguel, a convite do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde, e recebeu a Medalha de Excelência e Dedicação do Município "pelo serviço exemplar que tem prestado à Nação".

Portugal é o segundo país do mundo com mais população com pelo menos uma dose da vacina e em breve pode mesmo ser o primeiro.

Ainda falta vacinar milhares de jovens entre os 12 e os 17 anos. O próximo fim de semana é exclusivo para estas idades e durante a semana há casa aberta.

Gouveia e Melo está a um mês de terminar a tarefa que o fez vestir o camuflado. Questionado sobre a vacinação, futuramente, nos centros de saúde, adiantou que a comissão técnica de vacinação elencou um conjunto de pessoas que face às suas características de fragilidade relativamente ao seu sistema imunitário deve ter uma dose adicional. O processo está a decorrer, informou, lembrando que fez uma estimativa "de cerca de 100.000 pessoas" nessa situação.

