Covid-19. Mais de 100.000 pessoas vacinadas no fim de semana

No fim de semana foram vacinadas mais de 100.000 pessoas contra a covid-19, das quais mais de 80.000 jovens dos 12 aos 17 anos, segundo dados oficiais divulgados esta segunda-feira.

Na passada sexta-feira, a task force anunciou que a modalidade "Casa Aberta" estava a funcionar em todos os centros de vacinação do país, sem limites de idade, desde que obtenham a senha digital.

Passou a ser possível, a partir do dia 27 de agosto, aos utentes receber a segunda dose da vacina num centro de vacinação diferente. Os utentes devem informar os profissionais que pretendem receber a segunda dose noutro local.

Segundo os dados mais recentes, Portugal conta com mais de 73% da população com o esquema vacinal completo e perto de 83% com pelo menos uma dose da vacina.

