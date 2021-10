São Miguel é a ilha dos Açores com a taxa de vacinação mais baixa

Os Açores ainda só atingiram 81% de população vacinada, mas estão a acompanhar o levantamento de restrições do continente. Para aumentar a taxa de inoculações São Miguel tem agora um posto móvel de vacinação.

Nos Açores, é em São Miguel, a maior ilha e a que tem sido mais fustigada pela pandemia, que a percentagem de vacinados é mais baixa.

Para combater os números, um posto móvel de vacinação vai passando de freguesia em freguesia.

Até ao momento, já foram inoculados mais de 190 mil açorianos e, de acordo com a Secretaria Regional de Saúde, o objetivo da vacinação tem sido alcançado.

Nas escolas prosseguem os testes à saliva, onde têm sido detetados alguns casos em São Miguel e na Terceira.

Conforme já acontece no continente, também a partir desta semana deixa de ser obrigatório nos Açores o uso de máscara em alguns locais, como espaços comerciais com menos de 400m2, no recreio ao ar livre e nos locais de trabalho a utilização fica ao critério das empresas.

Desde o início da pandemia, o arquipélago registou cerca de 9 mil casos positivos e 42 vítimas mortais.

