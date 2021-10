Algarve tem apenas 78% da população vacinada contra a covid-19

No Algarve, a taxa de vacinação contra a covid-19 está muito abaixo do resto do país, com apenas 78%. A associação de municípios pede explicações e um plano de recuperação urgente.

A maior parte dos postos de vacinação já está desativada, apesar da taxa de inoculação completa, no Algarve, ser ainda de 78%.

As justificações para os números na região ficarem abaixo da média nacional passam pela população flutuante, uma vez que nem todos os residentes inscritos estarão a viver na região e há cerca de 20 mil pessoas a recuperar de covid-19, na fase em que ainda não podem ser vacinados

Os municípios do Algarve torcem o nariz á explicação e vão exigir uma reunião com a Direção-Geral da Saúde,

Só Portimão, Albufeira e Loulé ainda mantém os centros de vacinação abertos. No resto do algarve, quem ainda precisa ser imunizado terá agora de recorrer aos centros de saúde.

Os municípios do Algarve querem um plano de recuperação para o Algarve, com urgência.

A Administração Regional de Saúde do Algarve não quis prestar declarações.

