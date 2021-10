DGS diz que é seguro e eficaz tomar vacinas contra a covid-19 e a gripe em simultâneo

A terceira dose da vacina contra a covid-19 pode ser dada em simultâneo com a da gripe. A Direção-Geral da Saúde (DGS) diz que é seguro para a população e que a eficácia das duas vacinas se mantém.

Os técnicos e os médicos concluíram que administrar a terceira dose contra a covid-19 e a vacina da gripe em simultâneo não tem riscos nem para a saúde, nem para a eficácia de ambas as vacinas.

A partir da próxima segunda-feira, quem for chamado ao centro de saúde ou ao centro de vacinação pode levar as duas vacinas. A DGS alerta apenas que as inoculações devem ser feitas em braços diferentes.

Quem preferir, pode dar 14 dias de intervalo entre as duas tomas. Para isso, basta informar o profissional de saúde que faz a marcação da outra vacina.

A coadministração das vacinas também está a acontecer noutros países. Em Portugal, espera-se que, até ao final do ano, mais de dois milhões de pessoas acima dos 65 anos tenham ambas as vacinas.

Graça Freitas já tinha dito que o planeamento e as questões logísticas estavam prontas, só faltavam os dados internacionais – que chegaram na passada semana.