Ordem dos Médicos preocupada com diminuição do ritmo da vacinação contra a covid-19 e a gripe

A Ordem dos Médicos está preocupada com a dimuição do ritmo da vacinação contra a covid e a gripe sazonal e pede uma resposta à Direção Geral da Saúde. Miguel Guimarães garante que este atraso se deve à falta de um rosto que assuma o plano de vacinação, tal como fez no passado o vice-almirante Gouveia e Melo.

O plano era administrar as terceiras doses aos maiores de 65 anos até dia 19 de dezembro, mas as contas não fazem antever que isso aconteça

Os últimos dados da DGS mostram que o reforço da vacina contra a covid-19 para os que têm mais de 65 anos já foi dado a 340 mil pessoas, cerca de 14% do total desta faixa etária

Por dia, em média 12 mil recebem as terceiras doses A este ritmo, meta não será atingida na data prevista.

Para o bastonário da Ordem dos Médicos é necessário alguém para assumir o comando do plano de vacinação, lugar que foi até setembro ocupado plo vice-almirante Gouveia e Melo

A gripe sazonal é outra das preocupações de Miguel Guimarães considera fundamental acelerar o processo de vacinação e por isso pede uma solução rápida da Direção geral de saúde.

O auto-agendamento para a dose de reforço da vacina contra a covid-19 para os maiores de 75 anos já começou. O mesmo processo arranca na próxima semana para quem tem mais de 70 anos.