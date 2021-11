Já foram dadas 2,4 mil milhões de doses da vacina contra a covid-19 na China

Na China, o país mais populoso de planeta, já foram dadas mais de 2,4 mil milhões de doses das vacinas contra a covid-19 e, na Ásia, a vacinação permite já a reabertura das escolas na Coreia do Sul.

Na Coreia do Sul, todas as escolas do país voltar esta semana às aulas presenciais, depois de dois anos de ensino à distância.

Na Ásia, e após um arranque lento, devido à falta de stocks e ao ceticismo das populações, a vacinação entra finalmente na chamada velocidade de cruzeiro.

O Camboja é já exemplo na aplicação dos planos oficiais, com os mais novos a ser agora imunizados contra a doença.

Também na China, as autoridades reivindicam um número impressionante de imunizações.

Pequim garante que já foram administradas mais de 2,4 mil milhões de doses das vacinas chinesas.

Contudo, é para o medicamento contra o novo coronavírus que estão ainda depositadas as maiores esperanças.

O antiviral, cocktail de anticorpos, entra nas fases finais de testes médicos.

Os estudos demonstraram uma eficácia de quase 80% em doentes com sintomas ligeiros.

Na Austrália, e com a maioria da população já vacinada, a pandemia está dada como controlada, e é anunciado o levantamento das restrições fronteiriças.

Já a partir de 1 de dezembro, estudantes, turistas e trabalhadores qualificados podem voltar a viajar para território australiano.

