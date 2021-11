Reforço de meios para acelerar vacinação sem data marcada

O secretário de Estado Adjunto e da Saúde , António Lacerda Sales, garante que vai haver um reforço da logística para acelerar o processo de vacinação em simultâneo da covid-19 e da gripe sazonal.

O pedido foi feito pelo responsável do núcleo de coordenação, coronel Penha Gonçalves. O governante não avança no entanto com números, nem com datas.

Em declarações aos jornalistas à margem de uma visita ao centro de vacinação em Mafra, António Lacerda Sales reconheceu que "o número de elegíveis mais do que duplicou", em virtude das novas orientações dadas pela Direção-Geral da Saúde (DGS), e sinalizou que há agora "mais 1,8 milhões de pessoas para vacinar" além das que já estavam inicialmente previstas até 19 de dezembro.

"Vamos ter reforços, como é obvio", começou por dizer o governante, sublinhando: "Temos de reprogramar e voltar a planear, quer do ponto de vista da logística, quer do ponto de vista dos recursos e do planeamento, porque é mais do dobro dos elegíveis. E é isso que vamos fazer com o Núcleo de Coordenação [do processo de vacinação] e com as autarquias".

Lacerda Sales vincou que a chegada de mais meios surgirá da "cooperação intensa com o Ministério da Defesa e as Forças Armadas", além do Ministério da Saúde e dos seus organismos.

"Fruto dessa articulação, conseguiremos alocar mais recursos a este replaneamento que temos de fazer", notou, sem deixar de esclarecer que este será um "replaneamento integrado" face às "três novas camadas" que entraram para o processo: pessoas que tomaram a segunda dose há pelo menos 150 dias, doentes recuperados e os maiores de 18 anos com a dose única da vacina da Janssen administrada há mais de três meses.

