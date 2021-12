Maior centro de vacinação do país abriu no Parque das Nações, em Lisboa

Esta quarta-feira abriu o novo centro de vacinação de Lisboa, na Feira Internacional de Lisboa, no Parque das Nações. É considerado o maior do país, com 60 postos e capacidade para administrar nove mil doses de vacina por dia.

Vai funcionar todos os dias das 09:00 horas às 19:00 horas, incluindo aos fins de semana e feriados.

À entrada existem duas filas de espera: uma para vacinação em casa aberta e outra com marcação.

As opiniões quanto ao novo centro de vacinação dividem-se entre quem considere que os vários postos espalhados pela cidade "daria melhor resposta" principalmente pela "proximidade das pessoas" e quem ache que a criação deste espaço "foi ótimo", destacando o estacionamento disponibilizado.

O município continua a oferecer "um serviço de táxis, contemplando também táxis para utentes de mobilidade reduzida, totalmente gratuito para as pessoas se poderem deslocar aos centros de vacinação e no regresso ao domicílio".



