Vacinação dos 5 aos 11 anos: pediatras conselheiros da DGS aconselham prioridade para crianças de risco

Os pediatras conselheiros da Direção-Geral da Saúde (DGS) consideram que deve ser dada prioridade à vacinação de crianças de risco.

Este grupo de especialistas pede ainda que outros peritos da área educacional e social façam também pareceres sobre o assunto.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) já recebeu o parecer do grupo de especialistas em pediatria e saúde infantil, mas ainda está a decorrer o processo de avaliação da vacinação contra a covid-19 as crianças dos 5 aos 11 anos.

"A Comissão Técnica de Vacinação contra a COVID-19 (CTVC) encontra-se a analisar as considerações remetidas ontem [quinta-feira], durante a tarde, pelo grupo de especialistas em pediatria e saúde infantil, bem como outros documentos relevantes para a elaboração das recomendações, nomeadamente o documento técnico do ECDC sobre esta matéria que foi publicado no dia 1 de dezembro", pode ler-se no comunicado enviado.