O apelo da Proteção Civil para quem se vai vacinar no centro da FIL, em Lisboa

No maior centro de vacinação do país, em Lisboa, a Proteção Civil apela aos utentes para que, na modalidade Casa Aberta, só apareça quem for elegível. Quanto às marcações, é pedido que se respeite a hora e não se chegue com demasiada antecedência.

Apesar do agendamento, muitas pessoas chegam mais cedo ao centro de vacinação, acabando por ter de esperar mais tempo pela inoculação. Mas é na modalidade Casa Aberta que se instala a confusão quanto aos elegíveis.

Casa Aberta: quem é elegível?

Utentes que queiram tomar a primeira ou segunda dose

Utentes com 75 anos ou mais para a dose de reforço

Utentes com mais de 50 anos com uma dose da vacina da Johnson & Johnson

No novo centro de vacinação de Lisboa, no Parque das Nações, esta modalidade esteve suspensa na segunda-feira entre as 15:00 e as 18:00 devido às enormes filas de espera à porta.

Diariamente, este centro tem cerca de 5.300 marcações para vacinação, entre as 09:00 e as 19:00, e tem capacidade para administrar nove mil vacinas por dia.

