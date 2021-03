Covid-19. Vacinas da AstraZeneca associadas a reações adversas não chegaram à Madeira

A autoridade de saúde da Madeira assegurou esta quinta-feira que o lote da vacina da AstraZeneca eventualmente associado a algumas reações adversas não chegou à região autónoma, nem ao restante território português.

"A Direção Regional de Saúde informa que o lote da vacina da AstraZeneca eventualmente associado a algumas reações adversas não foi rececionado na Região Autónoma da Madeira, nem em Portugal", lê-se na informação divulgada neste arquipélago.

A nota distribuída pelo gabinete do secretário da Saúde e Proteção Civil da Madeira, Pedro Ramos, refere que, em 05 de marco, a "região rececionou 8.500 doses de vacinas da AstraZeneca".

Segundo a nota, daquele lote de 8.500 doses já foram administradas 2.400 vacinas, "em total segurança e sem qualquer intercorrência".

O gabinete do secretário da Saúde ainda recorda que a Agência Europeia do Medicamento (EMA) atestou que "os benefícios da utilização da vacina contra a covid-19 da AstraZeneca são superiores aos eventuais riscos".

Face a esta situação, "o programa de vacinação na região se mantém inalterado", declara.

"Esta posição é sustentada pela Autoridade Nacional do Medicamento (Infarmed), que manteve, no dia de hoje, as recomendações para a sua utilização em Portugal", conclui esta informação do Governo Regional da Madeira.

A DGS reportou hoje 38 novos casos de infeção por SARS-CoV-2 e 88 doentes recuperados, registando atualmente 698 situações ativas e 41 pessoas hospitalizadas na região.

A autoridade regional de saúde do arquipélago complementa que a Madeira totaliza 7.757 casos confirmados desde o início da pandemia, um total de 6.992 doentes curados e 67 óbitos associados à doença.

O objetivo do Governo da Madeira é ter 70% da população residente na região, na ordem dos 260 mil habitantes, vacinada até setembro.

A Madeira recebeu, em 01 de fevereiro, um lote com 5.850 vacinas da Pfizer e outro da AstraZeneca, em 05 de março, de 8.500.

De acordo com as informações facultadas pelo secretário da Saúde da Madeira, este mês, a região deverá receber outro lote de 17.550 vacinas da Pfizer, perfazendo um total de 51.225 doses, o que permitirá administrar a vacina a 25.000 pessoas, cerca de 10% da população do arquipélago, referiu.

O Plano Regional de Vacinação contra a covid-19 na Madeira estabelece três fases, a começar pelos grupos prioritários, ao que se seguem as pessoas com comorbilidades e, depois, o resto da população.

A estimativa aponta que sejam vacinadas 50 mil pessoas na primeira fase, outras 50 mil na segunda fase, e, por fim, mais 100 mil pessoas.