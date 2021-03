Ursula Von der Leyen voltou hoje a ameaçar bloquear as exportações da vacina da AstraZeneca, enquanto a União Europeia não receber as doses contratadas com o laboratório anglo-sueco.

O ministro português dos Negócios Estrangeiros apoia a presidente da Comissão Europeia, mas rejeita a ideia de uma guerra política entre a União Europeia e o Reino Unido.

Augusto Santos Silva rejeita a ideia de descoordenação entre os membros da União Europeia no processo de vacinação contra a covid-19.