Covid-19. Governo admite necessidade de contratar mais profissionais de saúde para a vacinação

O Governo ainda não tem as contas fechadas, mas estima que em todo o país se tenha atingido um recorde de vacinados entres docentes e não docentes, idosos com mais de 80 anos e maiores de 50 anos com doenças associadas.

No último fim de semana, mais de 60 mil professores e funcionários de escolas públicas e privadas foram vacinados.

A task force admite que é preciso contratar mais profissionais de saúde para cumprir o objetivo de vacinar 100 mil pessoas por dia, durante o mês de abril. O primeiro-ministro, António Costa, promete que não faltarão recursos humanos, nem que sejam contratados fora do Serviço Nacional de Saúde.

Em maio e junho deverão chegar a Portugal sete milhões e 200 mil doses de vacinas.