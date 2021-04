Em Coimbra continua a decorrer a primeira fase da vacinação contra a covid-19 com os mais idosos e os que têm acima de 50 anos com doenças associadas. Há quem queira ser vacinado independentemente da marca e quem tema e até pense recusar se for a vacina da AstraZeneca.

Para este fim de semana está marcada uma nova jornada de vacinação relacionada com a reabertura das escolas com os professores e trabalhadores não docentes a receberem a sua dose.