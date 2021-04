PSP e GNR querem vacinas contra a covid-19 para os agentes e militares que andam no terreno, sobretudo nesta altura em que se intensificaram as ações de fiscalização.

Apesar de reconhecerem a escassez de vacinas, as associações sindicais que representam as duas forças de segurança apontam críticas à forma como têm sido tratados no programa de vacinação.