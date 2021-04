Com o Brasil a registar mais de 3 mil casos diários por covid-19 e com apenas 5 por cento da população adulta imunizada, a vacinação é a melhor arma para combater a pandemia que já levou à morte mais de 361 mil pessoas.

Um grupo de enfermeiros enfrentou as dificuldades de acesso e presenciou alguns episódios de violência, ainda assim avançaram com a vacinação na favela da Rocinha, a maior do país com cerca de 100 mil habitantes.