Vacinas contra a covid-19 têm menos contraindicações do que outros fármacos 

As vacinas contra a covid-19 não têm mais efeitos secundários do que outros medicamentos. Até agora, as reações adversas que surgiram são normais e as esperadas.

Há medicamentos muito usados no nosso quotidiano e com mais efeitos secundários.

O Ibuprofeno, comercializado há 50 anos, teve mais suspeitas de reações adversas nos últimos meses do que a vacina da Moderna, que é administrada em Portugal, desde janeiro. O mesmo acontece com o Paracetamol, que se vende sem receita médica.

Dos casos reportados ao Infarmed sobre as vacinas contra a covid-19, a maioria são leves, como febre, dores no corpo ou o braço inchado da injeção.

Em Portugal, foram referenciados cerca de seis casos de coágulos em vacinados, nenhum deles grave.