Vacina da Johnson & Johnson retomada nos EUA após luz verde do regulador 

Os Estados Unidos da América vão voltar a usar a vacina da Johnson & Johnson contra a covid-19, que estava suspensa.

O regulador norte-americano diz que os benefícios ultrapassam os riscos, mas que tem de haver um aviso sobre a possibilidade da formação de coágulos sanguíneos.

No outro lado do mundo, na Índia, o processo de vacinação continua a decorrer, mas o país enfrenta a pior vaga da pandemia, com os números máximos a serem ultrapassados todos os dias.

Na Europa, Áustria e França preparam-se para levantar algumas medidas de restrição, a partir da primeira semana de maio, com a reabertura de escolas e, mais tarde, restaurantes e cafés.

Segundo os dados conhecidos, já foram administradas mais de 900 milhões de doses em todo o mundo, mas ainda só se conseguiu imunizar 3% da população total do planeta.